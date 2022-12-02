Актер Камерного ставит в Воронежском театре кукол спектакль для детей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 декабря в театре кукол запланирована премьера для самых маленьких зрителей. Для Малышкиной сцены готовят спектакль «Про умную собачку Соню». Над постановкой по произведениям Андрея Усачева в качестве режиссера работает известный артист Камиль Тукаев.

Что едят с горчицей? Как поймать эхо? Почему электрический ток не ест шоколадные конфеты? Любопытной собачке Соне на эти вопросы непременно нужно найти ответы! И отважная «королевская» дворняжка каждый день познает большой и непонятный мир, попадая в забавные ситуации. Ведь «когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да получится». Например, можно создать целый мир на обоях комнаты или превратить обычную скатерть в вишневую.

Над оформлением спектакля работает художник Елена Белых. В спектакле будут использованы штоковые марионетки, а также приемы теневого театра. Артисты и зрители будут взаимодействовать друг с другом, а после показа маленькие театралы унесут с собой кусочек представления.

- Это «спектакль из чемодана», потому что персонажи появляются буквально из него. И спектакль создается на глазах у зрителей и при их участии. Например, из бумаги вдруг появляется главная героиня повествования. И каждый новый спектакль собачка получается разная: в этот раз с задиристым носиком, а в следующий - со смешными длинными ушами. Детское воображение помогает «дорисовать» характер Сони и всю сказку, погружая зрителя в неповторимое путешествие, - рассказала Елена Белых.