Губернатор Гусев утвердил состав комиссии, которая выберет нового мэра Воронежа

Согласно указу Александра Гусева, размещенному на сайте облправительства, от администрации региона выбирать нового градоначальника будут: заместитель губернатора и руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачёв и его первый заместитель Александр Попов, заместитель главы региона Сергей Соколов, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, депутат Облдумы и главврач областного онкодиспансера Иван Мошуров.

Как известно, выборщиков формируют Гордума и глава региона в процентном соотношении 50/50. Ранее от парламента Воронежа в конкурсную комиссию вошли: бывший мэр Воронежа Сергей Колиух, коммунист Константин Ашифин, депутат Андрей Соболев, вице-спикер Олег Черкасов и председатель общественной палаты Воронежа, ректор института искусств Сергей Карпов.

Напомним, сами выборы нового воронежского мэра пройдут 2 марта 2023 года. Срок действующего главы города Вадима Кстенина истекает в апреле. Новый градоначальник будет занимать свой пост в течение пяти лет.