Воронежский «Буран» проиграл девятый матч подряд – на этот раз пермскому «Молоту»

Только что бросок Михаила Беляева принес победу "Молоту". Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Перми против местного «Молота» начался для «Бурана» удачно. Уже на первой минуте Разат Тимиров открыл счет – 1:0. Зато хозяева лучше завершили первый период. Когда до сирены, отправляющей на перерыв, оставалось семь секунд, Даниил Сероух счет сравнял – 1:1.

Во втором периоде, напротив, сначала удача улыбнулась хозяевам. На 33 минуте Арсений Ерохин вывел «Молот» вперед – 2:1. Однако «Буран» в ответ тоже активизировался. И на 37 минуте Тимиров оформил дубль – 2:2.

Третий период обошелся без заброшенных шайб, как и овертайм. А в серии буллитов сначала поразили ворота Вячеслав Ушенин из «Молота» и Артем Жук из «Бурана». Затем результативный бросок удался только Михаилу Беляеву, он и стал победным. Девятый проигрыш «Бурана» подряд. Удручающая статистика, что и говорить.

«Буран» набрал 16-е очко и остается на предпоследнем 25 месте в ВХЛ. 8 декабря «ураганные» начинают домашнюю серии матчем с «Тамбовом», идущим сейчас на десятом месте с 33 очками. Игра начнется в 19.00.