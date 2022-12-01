Зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева кольнули слова о прифронтовом Воронеже

Сегодня, 1 декабря, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом.

- Вот вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно, - заявил Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии.

Глава «Единой России» также добавил, что когда-то в Воронеже у него жили родственники.

Напомним, что приграничным регионом Воронежская область перестала быть 30 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.