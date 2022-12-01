Игрок воронежского «Факела» примет участие в Матче звезд Кубка России

Воронежский клуб стал абсолютно худшим среди 16-ти участников Кубка России, представляющих РФПЛ. Фото из телеграм-канала Кубка России.

Форвард воронежского «Факела» Матвей Ивахнов включен в состав команды "Пути РПЛ" на Матч звёзд Кубка России. Решение достаточно удивительное, учитывая, что в рамках турнира подопечные Олега Василенко и Дмитрия Пятибратова проиграли шесть матчей из шести. Наш клуб стал абсолютно худшим среди 16-ти участников турнира, представляющих РФПЛ. «Сочи» и «Химки» также ни разу не выиграли, но дважды свели свои встречи к ничьей.

3 декабря команды «Пути регионов» и «Пути РПЛ» сыграют два тайма по 15 минут в формате 5х5. Руководить действиями парней из «Пути РПЛ» будет экс-наставник сборной России Валерий Газзаев.