Два воронежских спектакля отметили на V Большом детском фестивале

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Лауреатами V Большого детского фестиваля, который в конце ноября завершился в Москве, стали два воронежских театра.

Спектакль ТЮЗа «Битвы по средам» режиссера Георгия Цнобиладзе победил в номинации «Лучший драматический спектакль для детей старшей возрастной категории». А труппа «Театра равных», ставшая участником конкурсной программы в направлении «Инклюзивные спектакли», получила спецприз оргкомитета и сертификат на 300 000 рублей за постановку «Граждане или прелести культуры» режиссера Александра Сидоренко.

В этом году на Большом детском фестивале, инициатором которого является Сергей Безруков, показали 50 постановок со всей России.