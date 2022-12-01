Воронежцам покажут более 600 работ народных умельцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 декабря в зале Союза художников (ул. Пушкинская, 7в) пройдет XV выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах». Проект посвятят Году культурного наследия народов России.

В этом году экспозиция представит работы более 100 мастеров-ремесленников Воронежского края - около 600 экспонатов, отражающих исконные ремесленные традиции и современные виды творчества. Это поделки из дерева, лозы, соломки, текстиля, глины, металла, войлока, пуха, бересты, джута, авторские куклы, народный костюм, вышитые и тканые изделия. Кроме того, выставку дополнят работы победителей II конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни.

В 13.00 наградят победителей I конкурса «Мастер года», прошедшего в Воронеже с марта по сентябрь текущего года.

В программе выставки открытые мастер-классы по обучению различным традиционным ремеслам (глиняная игрушка, ткачество поясов, кружевоплетение, текстильная кукла, роспись и резьба по дереву, джутовая филигрань, музыкальные инструменты), которые проведут лучшие мастера декоративно-прикладного творчества региона.

Выставка будет работать до 12 декабря с 10.00 до 19.00, вход свободный, 6+