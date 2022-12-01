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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:06

В машинах скорой помощи в райцентре Воронежской области не хватало оборудования и лекарств

Прокурорская проверка помогла устранить эти недочеты
Алексей СЕРГУНИН
После вмешательства региональной прокуратуры «скорые» дооснастили необходимыми оборудованием и лекарствами.

После вмешательства региональной прокуратуры «скорые» дооснастили необходимыми оборудованием и лекарствами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобили скорой медицинской помощи Воробьевской районной больницы не были укомплектованы в полной мере необходимым оборудованием. Комплектации медицинских укладок не содержали ряд обязательных лекарственных средств. Допускалась замена лекарств иными препаратами. Об этом информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.

После вмешательства региональной прокуратуры «скорые» дооснастили необходимыми оборудованием и лекарствами. Виновный в допущенных нарушениях медработник привлечен к дисциплинарной ответственности.