В машинах скорой помощи в райцентре Воронежской области не хватало оборудования и лекарств

После вмешательства региональной прокуратуры «скорые» дооснастили необходимыми оборудованием и лекарствами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобили скорой медицинской помощи Воробьевской районной больницы не были укомплектованы в полной мере необходимым оборудованием. Комплектации медицинских укладок не содержали ряд обязательных лекарственных средств. Допускалась замена лекарств иными препаратами. Об этом информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.

После вмешательства региональной прокуратуры «скорые» дооснастили необходимыми оборудованием и лекарствами. Виновный в допущенных нарушениях медработник привлечен к дисциплинарной ответственности.