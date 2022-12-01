Под Воронежем на Осетровском плацдарме пройдет военно-историческая реконструкция

17 декабря на мемориальном комплексе Осетровский плацдарм в Верхнемамонском районе пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию наступательной операции «Малый Сатурн», положившей начало освобождению Воронежской области от фашистов.

На спуске к реке Дон около 200 участников в военной амуниции периода Великой Отечественной войны воссоздадут события штурма вражеских укреплений на Осетровском плацдарме 16 декабря 1942 года, ставших началом наступления советских войск на Среднем Дону. Приедут реконструкторы из клубов Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Орловской областей. В реконструкции используют 15 единиц тяжелой техники - советские и немецкие танки, пушки, боевые машины.

Праздничную программу продолжит концерт «Фронтовой привал», на прозвучат песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие. Зрители смогут попробовать фронтовую кашу настоящей полевой кухни.