За нападение на полицейского воронежца отправили в колонию-поселение

28-летний житель Кантемировки признан виновным за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, а также за применение насилия к нему. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Как установлено в судебном заседании, 14 августа этого года на территории БУЗ ВО «Кантемировская РБ» полицейский увидел находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Потерпевший потребовал от подсудимого успокоиться, чем вызвал уйму негативных эмоций. В итоге злоумышленник публично оскорбил сотрудника полиции, ударил рукой в область плеча и шеи, затем схватил за форменную одежду.

Приговором суда дебошир признан виновным, и по сумме приговоров ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.