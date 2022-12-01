Воронежский театр оперы и балета покажет премьеру «Дон Кихота»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета объявил дополнительный показ декабрьской премьеры балета Минкуса «Дон Кихот». Спектакль будут показывать три дня – 16, 17 и 18 декабря. На второй и третий показ практически не осталось билетов, поэтому сделали дополнительное представление - 16-го числа.

Воронежский театр оперы и балета в третий раз ставит «Дон Кихота». До этого на нашей сцене это произведение Минкуса выпускали в 1963-м и 1988 году.

Балет изначально имеет триумфальную историю. В конце 60-х годов Мариус Петипа задумал спектакль на сюжет вставной новеллы из романа Сервантеса «Дон Кихот» о приключениях двух влюбленных - дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля. Великий балетмейстер создал шедевр, ставший классикой жанра. В начале XX века свою редакцию балета осуществил хореограф Александр Горский, воплотивший в спектакле жизнерадостное эмоциональное действо, подчиненное стихии танца.

На постановку новой сценической версии «Дон Кихота» в Воронеже пригласили известного балетмейстера Андрея Меланьина (он уже работал в нашем театре). Дирижер-постановщик спектакля - Феликс Коробов (ранее он ставил в театре оперу «Свадьба Фигаро» с Михаилом Бычковым). Над художественным оформлением балета работает Валерий Кочиашвили. Постановочная группа спектакля в основном сохранит хореографическое наследие Петипа и Горского, но будут и новые режиссерские находки – «Цыганская сюита», появление которой стало возможным благодаря потенциалу и готовым типажам артистов воронежского балета.

Первую воронежскую премьеру будут танцевать прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина (партия Китри), премьер Большого театра РФ Вячеслав Лопатин (партия Базиля) и артист Большого театра, получивший становление на воронежской сцене, Иван Алексеев (партия Эспады). В остальных партиях заняты солисты и артисты воронежского балета.

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