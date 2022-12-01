Воронежец повторно сел пьяным за руль и врезался в частный дом

В октябре этого года ночью в дежурную часть отдела полиции №8 поступило сообщение от жительницы Ленинского района о том, что неизвестный гражданин на «Киа Рио» врезался в стену ее дома, расположенного по улице Одесской. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОБДПС УМВД России по городу Воронежу. У 28-летнего водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, выраженные в нарушении речи и характерном запахе. Госавтоинспекторы предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что он ответил отказом.

При проверке по информационным базам полицейские установили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». В июне 2020 года Панинский мировой суд лишил его прав на полтора года.

В соответствии с частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.