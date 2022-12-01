Спасатели рассказали о самых опасных местах на льду воронежского водохранилища

Фото городского управления ГО и ЧС

Воронежские спасатели воочию показали горожанам, какой толщины лед сейчас на водохранилище. А для убедительности продемонстрировали на своем примере, выдержит ли он человека. Фото и видео разместили на своей странице во ВКонтакте сотрудники городского управления ГО и ЧС 1 декабря.

Спасатели пояснили, что сейчас толщина льда на водохранилище составляет не более 3 см. Поэтому входить на него – рисковать своей жизнью. Безопасным считается лед толщиной 10 см.

Особенно тонок он в районе теплоэлектроцентрали, у столбов линии электропередачи, по руслу реки вдоль правого берега и под опорами мостов. Эти места считаются наиболее опасными даже в сильные морозы.

Ранее МЧС сообщило о первом зимнем случае, когда под лед провалился человек. Это произошло 1 декабря в Бобровском районе.