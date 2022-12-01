В Воронежской области сельчанка отсудила 70 тысяч рублей у хозяина напавших на нее собак

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Павловском районе местная жительница отсудила почти 70 тысяч рублей у хозяина собак, которые на нее напали. Гражданский иск рассмотрел районный суд.

Инцидент произошел в конце марта 2022 года в одном из сел. Женщина спокойно шла по улице, когда на нее набросились две собаки. Животные стали на нее лаять и хватать за одежду. Справиться с ними сельчанка не смогла. Собаки повалили ее в грязь, порвали куртку и укусили за ногу. Женщина стала кричать. На шум вышел хозяин четвероногих, оттащил их и помог пострадавшей дойти до фельдшерского пункта.

После этого женщина подала гражданский иск в суд на хозяина собак, потребовав возмещение морального и материального вреда. Их удовлетворили частично. С мужчины взыскали компенсацию имущественного вреда в размере 10 542 рублей, морального вреда – 40 000 рублей, а также возмещение расходов по оплате услуг адвоката - 17 000 рублей и оплате госпошлины – 721 рублей. Решение вступило в законную силу.