Воронежские кикбоксеры победили на всероссийских соревнованиях в Ярославле

В активе воронежцев восемь наград, две из которых - золотые. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» прошли в Ярославле. В них приняли участие порядка 350 юных спортсменов из 20 регионов страны. Почётным гостем турнира стал чемпион Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин.

В активе воронежцев восемь наград, две из которых - золотые. Первые места заняли - Никита Анисимов (2006-07 г.р., в/к до 75 кг) и Игорь Гадецких (2008-09 г.р., в/к до 75 кг).

Серебро завоевали - Егор Хабловский (2008-09 г.р., в/к до 39 кг), Игорь Левин (2008-09 г.р., в/к до 48 кг), Дмитрий Трусов (2003 г.р. и старше, в/к до 60 кг) и Вероника Журавлёва (2004-05 г.р., в/к до 52 кг). Третьими финишировали - Антон Сафонов (2006-07 г.р., в/к до 75 кг) и Артём Васильев (2006-07 г.р., в/к до 57 кг).