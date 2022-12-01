Глава Новоусманского района под Воронежем решил пойти на второй срок

Глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов высказал намерение переизбраться на второй срок. Он намерен поучаствовать в конкурсе на должность префекта. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Александром Гусевым 1 декабря.

Как отметили в пресс-центре облправительстве, глава региона это решение поддержал. И положительно оценил деятельность райадминистрации. Также Александр Гусев пожелал Дмитрию Маслову успехов в конкурсе, который в ближайшее время объявит районный Совет народных депутатов, и последующих выборах.

Дмитрий Маслов родился 1 апреля 1980 года в Воронеже. Окончил: в 2002 ВГУ по специальности «математик»; в 2011 ВГУ по специальности «юрист». С 2003 по 2008 работал в УФСБ России по Воронежской области. Затем в администрации Воронежа и правительстве области. Женат. Имеет троих сыновей. В должность главы Новоусманского района он вступил 15 декабря 2017 года.