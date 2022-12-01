Пьяный воронежец ударил полицейского по лицу

41-летнему жителю Воронежа грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом информирует телеграм-канал СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 25 ноября этого года участковый зашел в подъезд многоквартирного дома по улице Ломоносова. Стража порядка вызвали местные жители, жаловавшиеся на то, что неизвестный и явно нетрезвый мужчина нарушает общественный порядок. Сотрудник полиции предложил дебоширу успокоиться и предъявить документы. В ответ на это нарушитель ударил участкового рукой по лицу.

Следователь СК провел осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Максимально наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы.