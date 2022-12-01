Жительница Воронежской области едва не зарезала избившего ее сожителя

Женщина поднялась с пола и, стоя на коленях, и вонзила нож в спину своему сожителю. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Пьяные посиделки в одном из сел Бобровского района едва не привели к трагедии. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

5 августа этого года сожители распивали алкоголь. Во время возникшей словесной ссоры мужчина дважды ударил даму кулаком по лицу, а когда та упал на пол, то нанес еще два удара ногой по лицу. На этом, казалось, конфликт исчерпан. Но примерно через 30 минут женщина поднялась с пола и, стоя на коленях, и вонзила нож в спину своему сожителю.

Во время суда злоумышленница признала свою вину и с обвинением согласилась в полном объеме. В итоге она была признана виновной по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ. Ей назначено наказание в виде в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.