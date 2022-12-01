Пенсионерка из Воронежа передала аферистам 250 тысяч за «лечение» соседки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию поступило заявление от 82-летней местной жительницы. Старушка рассказала, что неизвестные похитили ее денежные средства.

Оказалось, что 29 ноября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее соседка попала в ДТП и ей срочно требуются деньги на лечение. Обеспокоившись, она собрала все свои накопления в размере 250 000 рублей и передала их курьеру.

Вечером пенсионерка позвонила своей соседке. Оказалась, что та жива-здорова и ни в какое ДТП не попадала, а все это время была дома. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в местный отдел полиции.