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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 10:39

Пенсионерка из Воронежа передала аферистам 250 тысяч за «лечение» соседки

Женщину убедили, что ее знакомая попала в ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В полицию поступило заявление от 82-летней местной жительницы. Старушка рассказала, что неизвестные похитили ее денежные средства.

Оказалось, что 29 ноября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее соседка попала в ДТП и ей срочно требуются деньги на лечение. Обеспокоившись, она собрала все свои накопления в размере 250 000 рублей и передала их курьеру.

Вечером пенсионерка позвонила своей соседке. Оказалась, что та жива-здорова и ни в какое ДТП не попадала, а все это время была дома. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в местный отдел полиции.