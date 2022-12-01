Воронежский «Факел» покинул один из старожилов клуба

Олег Дмитриев. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Полузащитник Олег Дмитриев покинул воронежский «Факел». Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Уроженец Вязьмы перешел в наш клуб перед началом сезона-2019/20 из краснодарской «Кубани». В 119-ти матчах он забил девять голов. В его активе победные мячи в поединках с «Томью» (3:0), «Чертаново» (4:1) и «Оренбургом» (2:1).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, игроки и тренерский штаб воронежского «Факела» выйдут из отпуска 10 января. На следующий день футболисты пройдут углублённое медицинское обследование, а 12 января запланирована отправка «Факела» на учебно-тренировочный сбор. Места проведения сборов, а также информация о спаррингах команды будет объявлена позднее.