Примерзший ко льду труп обнаружили возле реки в Воронежской области

Тело 60-летнего мужчины нашли на берегу реки Осередь в селе Пузево Бутурлиновского района 29 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Воронежской области.

Мужчина мог замерзнуть, упав в воду. Правоохранители, обследовав место, предварительно пояснили, что смерть не носит криминального характера. Точнее о причинах гибели станет известно после судебно-медицинской экспертизы. Она уже назначена.

Ранее в МЧС сообщили, что 1 декабря пожарные спасли провалившегося под лед на акватории реки Битюг в городе Боброве рыбака. Его отправили в больницу.