Сергей Афанасьев возглавит управление молодежной политики Воронежской области

Недавно созданное управление молодежной политики Воронежской области обретает руководителя. Новое структурное подразделение правительства региона возглавит Сергей Афанасьев. Об этом сообщили в пресс-центре.

Назначил Афанасьева на эту должность губернатор Александр Гусев. Ранее он был заместителем руководителя управления региональной политики в облправительстве и начальником отдела социально-политических проектов.

Напомним, полномочия в сфере молодежной политики на территории региона передали из департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области новой структуре.