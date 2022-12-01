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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:25

Сергей Афанасьев возглавит управление молодежной политики Воронежской области

Назначил его на эту должность губернатор Александр Гусев.
Евгения ФРОЛОВА

Недавно созданное управление молодежной политики Воронежской области обретает руководителя. Новое структурное подразделение правительства региона возглавит Сергей Афанасьев. Об этом сообщили в пресс-центре.

Назначил Афанасьева на эту должность губернатор Александр Гусев. Ранее он был заместителем руководителя управления региональной политики в облправительстве и начальником отдела социально-политических проектов.

Напомним, полномочия в сфере молодежной политики на территории региона передали из департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области новой структуре.