Стало известно, когда «Факел» вернется из отпуска

Защитник Евгений Шляков покинул "Факел". Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Игроки и тренерский штаб воронежского «Факела» выйдут из отпуска 10 января. На следующий день футболисты пройдут углублённое медицинское обследование, а 12 января запланирована отправка «Факела» на учебно-тренировочный сбор. Места проведения сборов, а также информация о спаррингах команды будет объявлена позднее.

Тем временем стало известно, что воронежский клуб покинул защитник Евгений Шляков. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне 31-летний уроженец Брянска сыграл за «Факел» 11 матчей, десять из них - в РФПЛ. Суммарно он провел на поле 728 минут.