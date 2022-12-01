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НовостиСпорт1 декабря 2022 9:17

Стало известно, когда «Факел» вернется из отпуска

Уже 12 января команда отправится на первый тренировочный сбор
Алексей СЕРГУНИН
Защитник Евгений Шляков покинул "Факел". Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Защитник Евгений Шляков покинул "Факел". Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Игроки и тренерский штаб воронежского «Факела» выйдут из отпуска 10 января. На следующий день футболисты пройдут углублённое медицинское обследование, а 12 января запланирована отправка «Факела» на учебно-тренировочный сбор. Места проведения сборов, а также информация о спаррингах команды будет объявлена позднее.

Тем временем стало известно, что воронежский клуб покинул защитник Евгений Шляков. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне 31-летний уроженец Брянска сыграл за «Факел» 11 матчей, десять из них - в РФПЛ. Суммарно он провел на поле 728 минут.