Сбер и крупнейшие застройщики Черноземья оценили перспективы отрасли

В режиме видеоконференции также были подключены представители из других регионов Черноземья. Эксперты обсудили ключевые изменения на рынке жилищного строительства и оценили перспективы вывода на рынок новых проектов и изменение спроса на приобретение квартир.

Локомотивом отрасли в Черноземье по-прежнему остается Воронежская область, на которую приходится чуть более половины от общего объема жилищного строительства. В целом рост по количеству строящегося жилья соответствует общероссийским показателям. Только в регионах Черноземья сегодня возводится более 3,3 млн кв. м жилья.

Застройщики активно перешли на работу с эскроу-счетами, в связи с чем доля финансирования по «старой» схеме сокращается. Если в начале 2021 года доля схем с использованием эскроу составляла 64%, в начале 2022 года 88%, то по состоянию на ноябрь 2022 года она достигла уже 94%.

Кристина Маскаленко, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер выступает основным партнером строительной отрасли. Мы не только предлагаем застройщикам надежное финансирование, но и эффективные решения по направлению нефинансовых сервисов на всех этапах реализации проектов: от начала строительства до дальнейшей эксплуатации жилья. Наша задача делиться с нашими клиентами актуальной информацией, трендами, которые мы видим в регионах».

Отрасль сохраняет прошлогодние темпы по вводу жилья в эксплуатацию. При этом показатели Черноземья обходят общероссийские на 3%. Основной вклад вносит индивидуальное жилищное строительство – около 65% от общего объёма ввода жилья.

Активность девелоперов стабилизировалась и в последние месяцы превышает показатели прошлого года по количеству одобренных заявок на финансирование. При этом в текущем году объем одобренных финансовых лимитов сократился. Во многом это связано с негативными факторами влияющими на отрасль: рост цен на стройматериалы, изменений условий программы льготной ипотеки, а также возможное сокращение мер государственной поддержки, которое может привести к сокращению объемов жилищного строительства.