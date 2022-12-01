Жителей Воронежской области предупредили об отключениях света в декабре

Жителям Воронежской области рассказали о плановых отключениях электричества в декабре 2022 года. График опубликовали на сайтах филиала «Воронежэнерго» и «ТНС энерго Воронеж».

Из документа следует, что ограничения по плану в этом месяце затронут населенные пункты в 21 районе области. На сетях специалисты будут проводить различные виды работ. Свет выключать будут преимущественно в рабочие дни и в промежуток времени с 08.00 до 17.00.

При этом продолжительность отключения составит не более трех часов. Графиком можно посмотреть по ссылке.