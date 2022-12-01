Четверо человек пострадали в аварии с двумя легковушками в воронежской Россоши

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 30 ноября в Россоши примерно в 11.30 у дома № 16 по улице Элеваторной.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, 38-летняя автоледи, жительница Ольховатского района, на «Датсун Он-До» не дала преимущество «Фольксвагену Поло» при выезде со второстепенной дороги. В результате она влетела в иномарку, за рулем которой находился 36-летний местный житель.

В итоге водители и пассажиры автомобиля «Датсун Он-До» - 38-летняя и 56-летний жители Ольховатского района, получили телесные повреждения. По скорой их увезли в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.