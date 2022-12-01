В Воронеже прошел конкурс агитбригад

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В конференц - зале управы Ленинского района состоялся первый тур творческого конкурса среди учащихся средних школ и студентов СПУ района. В конкурсе агитбригад по основам избирательного законодательства, организованном районной территориальной избирательной комиссией, приняли участие четыре команды. Соревнования на тему «Единый день голосования» прошли в стиле КВНа.

Участники представили на суд жюри пропаганду фундаментальных демократических процессов через призму современных взглядов будущих избирателей и кандидатов на выборах в различные органы публичной власти.

Обращаясь к собравшимся глава управы Сергей Ситников поблагодарил команды за креативность, оригинальность выступлений, пожелал дальнейших творческих успехов. Он привёл историческую справку о становлении избирательного права в России, отметил исключительную важность выборов как основного способа волеизъявления граждан и участия в них молодёжи.

В свою очередь Светлана Куковская рассказала о реализации уникального проекта «#ЛЬЗЯ: ИЗБИРАТЬ_НЕЛЬЗЯ_ЗАПРЕТИТЬ», инициированного Избирательной комиссией Воронежской области. Она также отметила, что сейчас стало возможным участие в проекте посредством современных IT-технологий https://t.me/lzpravo.

При подведении итогов победителем первого тура конкурса признана команда «Счастливый билет» школы № 12. Эта команда представит Ленинский район на следующем этапе конкурса, который состоится 16 декабря.