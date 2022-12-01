Большинство воронежцев одобряют длинные новогодние каникулы

6 из 10 воронежцев поддерживают длительные новогодние каникулы. Своим исследованием поделились специалисты SuperJob 1 декабря.

На этот раз выходные продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству свободных от работы дней относятся 63% воронежцев. Лишь 12% наших земляков оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. 18% признаются, что им все равно, поскольку работают посменно.

Среди сторонников длительных новогодних каникул больше женщин, чем мужчин (62% против 54% соответственно). Горожане до 34 лет положительно оценивают 9 нерабочих дней чаще старшего поколения (64% против 55% среди тех, кто старше 45-ти).

В целом по стране по сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам. Тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п. п. больше. Сказывается снятие короновирусных ограничений.