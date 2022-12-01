Под Воронежем «Газель» насмерть сбила шедшего по краю дороги мужчину

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 30 ноября в Семилукском районе на 34 км автодороги «Курск – Воронеж – Курбатово – Землянск». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Примерно в 17.50, по предварительным данным полиции, 41-летний житель Белгородской области на ГАЗ-300926 двигался со стороны села Серебрянка к Землянску. В темное время суток он сбил пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении по обочине.

В результате 56-летний местный житель от полученных травм скончался до приезда скорой. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.