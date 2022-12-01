Год колонии получил сельчанин в Воронежской области за найденный в лесу снаряд времен войны

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

67-летнего рецидивиста в Кантемировском районе осудили за хранение дома снаряда времен Великой Отечественной войны. Приговор вынесен по уголовному делу по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе районного суда.

Выяснилось, что пенсионер нашел снаряд 5 июля 2022 года в лесном массиве около села Митрофановка. Мужчина, положив находку в пакет, отнес боеприпас к себе домой. Спрятал его на кухне. Потом он планировал сдать снаряд в пункт приема лома черных металлов.

Сотрудники полиции нагрянули в гости к сельчанину 21 июля. При обыске и нашли боеприпас, который оказался пригоден для производства взрыва.

Суд с учетом опасного рецидива назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.