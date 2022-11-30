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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 16:32

Пойманные в Воронежской области наркокурьеры получили по 7 лет колонии строгого режима

У них при задержании обнаружили 4 кило синтетической дури
Ярослав ИВАНОВ

Пойманные в Нижнедевицком районе наркокурьеры с особо крупным размером синтетической дури получили серьезные сроки в колонии строгого режима.

Организованная преступная группа из четверых человек сбывала синтетические наркотики в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. В июне 2021 года двух курьеров задержали в Воронежской области с особо крупной партией: у одного изъяли почти 1 кг наркотика, у второго - на территории Бобровского района - около 3 кг.

За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере члены группы получили от 7 до 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Воронежской области.