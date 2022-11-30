Под Воронежем незаконная свалка нанесла ущерб экологии на 724 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района обнаружили нарушения природоохранного законодательства в селе Бабяково. На землях сельхозназначения нашли несанкционированную свалку. Теперь проверку ведут следователи.

- Согласно результатам исследования, средняя глубина складированных отходов составляет 4,7 м, площадь свалки превышает 11 тысяч кв. м, объем - почти 52 тысячи кубометров. Окружающей среде в результате загрязнения почвы причинен ущерб в размере более 724 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. На их основании отделом МВД по Новоусманскому району возбуждено уголовное дело за порчу земли, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.