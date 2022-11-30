Эпидемия ОРВИ в воронежском «Буране»: слегли главный тренер и восемь игроков

Стала известна причина, по которой «Буран» в выездном матче, выигрывая у «Тороса» из Нефтекамска – 4:1, все же уступил 4:5. Это поражение стало для воронежского хоккейного клуба восьмым подряд. Оказалось, что просто обойма «ураганных» в этом матче была очень невелика. Возглавить команду в этом матче пришлось бывшему главному тренеру Михаилу Бирюкову. Он и прокомментировал итоги игры:

- В Нефтекамске оказался неожиданно. Поскольку тренерский штаб заболел, руководство попросило меня провести этот матч. Ситуация с составом была тяжелая, на раскатке было всего 11 человек. Хочу поблагодарить ребят, которые нашли в себе силы на этот матч. Наверное, этот матч я запомню надолго в плане самоотверженности. Возможно, мы поставили рекорд по блокированным броскам. Я снимаю перед ребятами шляпу. Это не громкие слова, кто видел, тот прекрасно понимает, о чем речь. Выиграть не получилось из-за индивидуальных ошибок.

В административном штабе «Бурана» пояснили масштаб проблем:

- Заболели ОРВИ не только тренеры, но и восемь игроков. Поэтому нормально чередовать пятерки в Нефтекамске возможности не было. Уточняем, чтобы не было кривотолков: это не коронавирус.