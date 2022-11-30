Воронежец угнал чужую «семерку» и разобрал ее, чтобы сдать на металл

65-летний воронежец заявил в полицию об угоне ВАЗ-2107. Автомобиль был припаркован во дворе дома на улице Майской, а потом исчез. Владелец оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Под подозрение попал 21-летний воронежец, которого оперативники задержали при попытке реализации запчастей от похищенной «семерки». Он признался, что обратил внимание на автомобиль, который продолжительное время не эксплуатировался. Поэтому ночью проник в салон машины, завел двигатель, замкнув провода, и уехал. Затем он разобрал машину на запчасти, которые реализовал в различных пунктах приема металла и через интернет, а деньги тратил на себя.

Полицейские обнаружили части похищенного автомобиля. Угонщику грозит до пяти лет заключения.