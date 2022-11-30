Воронежский завод оштрафовали на 180 тыс рублей из-за отлетевшей в лоб слесаря детали станка

За получение слесарем открытой черепно-мозговой травмы на производстве оштрафовали завод «Воронежсельмаш».

Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, несчастный случай произошел 1 ноября. Во время ремонта станка из соединения выскочил гидроаккумулятор и попал в лоб 34-летнему ремонтнику.

- Основная причина несчастного случая - в не разработанной документации по безопасному выполнению данных ремонтных работ. Из-за этого на предприятии ненадлежащим образом функционировала система управления охраной труда, а также отсутствовало обеспечение должного контроля за процессом выполнения работ, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.

Предприятие оштрафовали на 180 тысяч рублей.