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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 14:25

Воронежский завод оштрафовали на 180 тыс рублей из-за отлетевшей в лоб слесаря детали станка

Работник получил открытую черепную травму
Ярослав ИВАНОВ

За получение слесарем открытой черепно-мозговой травмы на производстве оштрафовали завод «Воронежсельмаш».

Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, несчастный случай произошел 1 ноября. Во время ремонта станка из соединения выскочил гидроаккумулятор и попал в лоб 34-летнему ремонтнику.

- Основная причина несчастного случая - в не разработанной документации по безопасному выполнению данных ремонтных работ. Из-за этого на предприятии ненадлежащим образом функционировала система управления охраной труда, а также отсутствовало обеспечение должного контроля за процессом выполнения работ, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.

Предприятие оштрафовали на 180 тысяч рублей.