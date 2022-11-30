В Воронеже пройдет концерт известного иерея и автора-исполнителя

4 декабря в отделе абонемента библиотеки имени Никитина в рамках клуба «Звезда Надежды» для людей с ограниченными возможностями пройдет концерт автора-исполнителя, иерея, в прошлом актера Камерного театра Алексея Иванникова. В программе «Дивно я создан Божественным Словом» прозвучат песни на стихи иеромонаха Василия (Рослякова) - одного из лучших проповедников Оптиной пустыни.

Иерей Алексей Иванников является одним из наиболее ярких представителей жанра духовной авторской песни, лауреатом многочисленных международных конкурсов, участником программ фестиваля поэтического искусства «Мандельштамфест» (2021) и фестиваля современного театрального искусства «Сахарница» (2022). Выпустил несколько дисков с концертными авторскими программами: «Восклонитесь от земли» (2005), «Исцеление слепого» (2008), «Сердцу полезное Слово» (2011), «Неодиночество» (2020), Nostos (2022).

Концерт пройдет 4 декабря в 14.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2), 16+