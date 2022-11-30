Воронежец потерял 2,6 млн рублей после звонка лже-полицейского

За 29 ноября в полицию на действия дистанционных мошенников пожаловались 13 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 6,8 млн рублей.

31-летнего воронежца развели лже-полицейский и лже-сотрудник банка. 26 ноября на мобильник мужчины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, счет воронежца находится в опасности, после ему перезвонил лже-сотрудник службы безопасности банка рекомендовал для того, чтобы у него не похитили средства, снять накопления перевести их на «безопасные» счета. Мужчина сделал все под диктовку и перечислил свои 2,6 млн рублей «на деревню дедушке». После этого ему звонить перестали, и он заподозрил неладное.