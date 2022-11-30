Жителя Воронежской области, избившего и обругавшего полицейского, отправили в колонию на 10 месяцев

На 10 месяцев в колонию-поселение отправится 28-летний житель Кантемировского района, избивший и оскорбивший полицейского при исполнении.

В ночь с 13 на 14 августа патрулировавший Кантемировку сотрудник полиции обнаружил возле райбольницы пьяного мужчину. На предложение правоохранителя отправиться домой пьяный, матерясь во всеуслышание, схватил его за форму, стал тряси и ударил в шею.

Суд сложил девятимесячный срок со сроком по ранее вынесенному приговору мирового судьи, в итоге мужчина отправится в колонию-поселение на 10 месяцев, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.