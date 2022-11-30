Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:13

Жителя Воронежской области, избившего и обругавшего полицейского, отправили в колонию на 10 месяцев

Мужчина был пьян и вместо того, чтобы пойти домой, устроил дебош
Ярослав ИВАНОВ

На 10 месяцев в колонию-поселение отправится 28-летний житель Кантемировского района, избивший и оскорбивший полицейского при исполнении.

В ночь с 13 на 14 августа патрулировавший Кантемировку сотрудник полиции обнаружил возле райбольницы пьяного мужчину. На предложение правоохранителя отправиться домой пьяный, матерясь во всеуслышание, схватил его за форму, стал тряси и ударил в шею.

Суд сложил девятимесячный срок со сроком по ранее вынесенному приговору мирового судьи, в итоге мужчина отправится в колонию-поселение на 10 месяцев, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.