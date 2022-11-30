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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:58

Транспортный коллапс на Шишкова в Воронеже случился из-за планового перекрытия

Вечером там начнут монтировать надземный переход
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Масштабную утреннюю пробку 30 ноября на улице Шишкова в полиции объяснили подготовкой к плановому перекрытию. Закрыто движение на этом участке будет с 23.00 сегодня до пяти утра 1 декабря.

- Кратковременное ограничение движения на участке улицы Шишкова было обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке к ночным работам по устройству пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Утром на улице Шишкова был коллапс, к перекрытию добавились неработающие светофоры. Загружены оказались и близлежащие улицы - Беговая, Хользунова, а также Лидии Рябцевой, Транспортная, Урицкого.