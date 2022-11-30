Воронежская пловчиха победила на крупных всероссийских соревнованиях

Анастасия Саратова (в центре) приберегла все силы на финал и уверенно его выиграла. Фото: cspsk-vrn.ru

В Саранске продолжается всероссийский турнир по плаванию «Резерв России». В третий день соревнований золотую медаль завоевала воронежская спортсменка Анастасия Саратова. Наша девушка победила на дистанции 200 м вольным стилем среди юниорок 15-17 лет.

- В предварительном заплыве Анастасия показала третий результат — 2 минуты 2,35 секунды. Быстрее нее проплыли москвичка Ольга Клименко и Елизавета Козубовская из Омской области. А вот в финале Саратова почти на четыре секунды улучшила свое время — 1 минута 58,52 секунды и оставила своих конкуренток позади. Клименко и Козубовская заняли соответственно второе и третье места, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Напомним, на этом турнире медаль уже взял серебро на 100-метровке вольным стилем Роман Жидков, выступавший среди юношей 15-16 лет.