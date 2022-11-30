Житель Воронежской области убил собутыльника и пытался свалить вину на хозяина квартиры

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 39-летнего жителя Поворино, убившего собутыльника.

В начале марта 2022 года выпивал с компанией в квартире у знакомого в квартире и поругался с 61-летним участником застолья. Словами не обошлось, мужчина избил оппонента. Но не успокоился и ночью несколько раз ударил его ножом в шею, от чего потерпевший скончался.

На предварительном следствии обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, признал вину в избиении мужчины, но отрицал убийство, утверждая, что это совершил хозяин квартиры.

- Выдвинутая версия опровергнута следственным путем, дело передано в суд, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.