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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:31

Больше 5 тысячам воронежцев грозит штраф за необслуживание газового оборудования

Жалобы на нерадивых собственников рассматривает жилищная инспекция
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В государственную жилищную инспекцию Воронежской области поступило уже более 5,5 тысяч материалов о привлечении к административной ответственности собственников, которые не пускают в свои квартиры газовщиков для ежегодного проведения регламентных работ.

- Основанием для обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового оборудования в таких случаях являются заключенные с гражданами договоры о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Заключение соответствующего договора – обязанность собственника жилого помещения, - отметили в ведомстве.

Однако в Воронеж собственники каждого десятого жилого не имеют договоров на обслуживание или чинят препятствия к осмотру газового оборудования, отметили в ГЖИ.

Сейчас инспекция изучает обращения поставщика газа в отношении собственников помещений, не заключивших договоры. За уклонение нарушителям грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.