В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать турникеты

фото мэрии Воронежа

В Воронеже начали монтаж турникетов на площади Ленина. Ограждение необходимо для безопасности горожан в период гуляний на новогодние каникулы, сообщили в мэрии. После установки турникетов приступят к монтажу праздничных декораций.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, в этом году главную площадь города украсят в петровском стиле. В предыдущие сезоны праздничное убранство было в стиле сказок «Щелкунчик» (2019), «Снежная королева» (2020) и их симбиоза (2021). В этом году праздничные декорации собираются значительно расширить, добавив зон активности в виде каруселей (для этого убрали катки в Центральный парк). Воронежцы выступили в соцсетях против расширения расходов на эти цели (в общей сложности из бюджета потратят около 70 млн рублей). Но чиновники объяснили, что людям даже в самые сложные годы нужны положительные эмоции.