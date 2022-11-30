Воронежский парк "Орленок" будет работать зимой по летнему расписанию

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В парке "Орленок" утвердили график работы на зимний период. Точнее оставили его без изменений.

- Посещаемость "Орленка" остается достаточно высокой, несмотря на наступившие холода. В связи с этим принято решение не менять график работы парка на зимний период, чтобы у воронежцев была возможность подольше гулять в любимом "Орленке" вечером или пройти через него по пути на работу утром, - сообщила администрация зоны отдыха.

Ворота парка будут открыты по-прежнему с 7.00 до 23.00.