Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:55

Жительница Воронежа из-за невнимательности лишилась кошелька

Потерпевшая оставила свое имущество без присмотра
Ирина КАЗАНИНА
Подозреваемую задержали

Подозреваемую задержали

Фото: из архива «КП»

34-летняя жительница Воронежа сообщила в полицию о краже кошелька. Она рассказала, что находилась в заведении бытового обслуживания и ненадолго оставила без присмотра свое имущество. Когда девушка опомнилась, кошелька на месте не оказалось. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 6 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к похищению причастна одна из посетительниц заведения. По камерам установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 40-летняя жительница областного центра, которую полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел. Подозреваемая призналась в преступлении и пояснила, что воспользовалась отсутствием владелицы кошелька, похитила его и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.