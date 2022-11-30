В Воронежской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области выросла заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По данным управления Роспотребназора по Воронежской области, за 10 месяцев 2022 года в регионе выявили 540 новых случаев, в то время, как за весь минувший год 488. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 23,42.

Специалисты говорят, что наша область, несмотря на это, по уровню пораженности ВИЧ-инфекцией относится к регионам с низким уровнем заболеваемости.

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что единственным источником заражения является ВИЧ-инфицированный человек на всех стадиях заболевания. Вирус передается только через определенные жидкости человеческого организма, в наибольших количествах он содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке, при контакте с ними и происходит инфицирование.

Опасность болезни в том, что ВИЧ-инфицированный человек длительный период времени может не знать о своем заболевании, заражая других. Болезнь характеризуется стадийностью протекания - от бессимптомного носительства до клинических проявлений болезни. Ранние симптомы ВИЧ очень разнообразны и неспецифичны – лихорадка, увеличение лимфатических узлов, слабость, потливость, потеря мышечной массы и исхудание, а в более тяжелых случаях – развитие герпетической инфекции, менингита, пневмонии. По этой причине единственный достоверный способ узнать ВИЧ-статус – провести тестирование крови на наличие антител к вирусу.