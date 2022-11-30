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НовостиОбщество30 ноября 2022 8:30

В Воронеже отмечается рост заболеваемости свиным гриппом

Об этом заявил Геннадий Онищенко
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал Воронеж в числе городов, где регистрируется рост заболеваемости свиным гриппом (H1N1). Наряду с нашим регионом неблагополучная эпидемиологическая обстановка отмечается в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире и Екатеринбурге.

В качестве основной меры профилактики эксперт порекомендовал сделать прививку. Указанный штамм гриппа входит в вакцину, которую сейчас используют в России. Она бывает трех и четырехкомпонентной.

Кроме того Онищенко настоятельно рекомендует россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях на Новый год. Это может послужить фактором распространения гриппа.