В Воронеже отмечается рост заболеваемости свиным гриппом

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал Воронеж в числе городов, где регистрируется рост заболеваемости свиным гриппом (H1N1). Наряду с нашим регионом неблагополучная эпидемиологическая обстановка отмечается в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире и Екатеринбурге.

В качестве основной меры профилактики эксперт порекомендовал сделать прививку. Указанный штамм гриппа входит в вакцину, которую сейчас используют в России. Она бывает трех и четырехкомпонентной.

Кроме того Онищенко настоятельно рекомендует россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях на Новый год. Это может послужить фактором распространения гриппа.