Коронавирус в Воронежской области на утро 30 ноября: 95 человек заболели, никто не умер

Коронавирус вроде бы снова отступает, но далеко не факт, что насовсем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора вторые сутки подряд выдают в целом успокаивающую суточную статистику по заболеваниям коронавирусом. На утро среды, 30 ноября, заразились еще 95 человек, 28 из них попали в больницу. Для сравнения: на начало дня 29 ноября заболели 90. А госпитализированы были те же 28. Таким образом, сохраняется тенденция, когда при относительно небольшом числе заболеваний примерно в трети случаях они протекают тяжело. Всего со времени начала пандемии заразились ковидом уже 468 547 жителей Воронежской области.

Радует то, что вторые сутки подряд нет умерших от осложнений этой опасной болезни. В то же время и число выздоровевших на этот раз невелико – 82. На утро 29 ноября, к примеру, избавились от ковида 96 человек.