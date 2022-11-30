В ДТП на улице Воронежа погиб водитель грузовика

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Полицейские изучают обстоятельства и причины смертельного ДТП на улице Независимости в Воронеже, произошедшее во вторник, 29 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, трагедия случилась около 15.30 в районе дома №53:

- 66-летний житель областного центра, управляя автомобилем ГАЗ-33021, двигаясь по улице Независимости со стороны улицы Антонова Овсеенко в направлении улицы Композитора Ставонина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мазда 6» под управлением 28-летнего местного жителя.

От полученных травм водитель грузовика скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. По факту ДТП организовали проверку.