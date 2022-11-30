Воронежец взял серебро на крупном всероссийском турнире по плаванию

Роман Жидков (крайний слева) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Мордовии Саранске проходит всероссийский турнир по плаванию «Резерв России» 2022 года. На нем выступают спортсмены 13-17 лет. Они поборются за 42 комплекта наград.

- Во второй день соревнований отличился воронежец Роман Жидков. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 49.6 секунды. Вперед наш спортсмен пропустил только Вячеслава Зуева из Ростовской области. Победитель проплыл 100-метровку за 48.85 секунды. Днем ранее Жидков занял четвертое место на дистанции 50 метров баттерфляем, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.